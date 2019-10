Prodi: "Mario Draghi in Italia? Atterraggio non semplice"

Dopo otto anni di mandato, domani a Francoforte Mario Draghi passerà il testimone a Christine Lagarde. Ora l'ex presidente della Bce farà ritorno in Italia e, secondo Romano Prodi " non sarà un facile rientro perché si è capito che dietro a questa calma c’è una persona che ha una grande forza ".

Intervistato da Lucia Annunziata, l'ex premier ha parlato della " grandezza " di Draghi negli anni alla Bce. " Arrivò dipinto come figura severissima - ha spiegato Romano Prodi -, ma pochi mesi dopo fece il famoso discorso 'whatever it takes' e riuscì a rilanciare la figura dell'euro in un momento di grande crisi. Lui aveva un'idea chiarissima: difendere l'euro dalle speculazioni usando tutti gli strumenti della Bce. Draghi non è andato al di là delle regole della Bce, ma le ha usate tutte per salvare l'euro ".

" Draghi è riservato, ma non prudente - ha continuato a in Mezz’ora in più -. Sarebbe bello avere persone meno esibizioniste, che badano al sodo. Questo è il suo vero insegnamento. I grandi Paesi non sono quelli che hanno bravi tenori, come spesso ha l’Italia, ma quelli che sanno cantare in coro ".