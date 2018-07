Il programma tv di Renzi? Aperta la trattativa con Mediaset

Matteo Renzi si sente (ancora) come Barack Obama e passa dalla politica alla tv. O almeno ci prova. Come racconta oggi l'Huffington Post infatti, il programma tv ideato dall'ex segretario del Partito democratico fatica a trovare una "casa".

Né Discovery, né Sky lo avrebbero voluto nei propri palinsenti. Così al senatore dem non sarebber rimasto che bussare alle porte di Mediaset per presentarsi come "il nuovo Piero Angela", in grado di raccontare al grande pubblico la cultura, la storia e le bellezze di Firenze dall'antichità fino ad oggi. Un ruolo "alto", quindi, che gli permetta di mantenere una certa credibilità anche in politica (che Renzi non ha certo intenzione di abbandonare).

Il programma praticamente c'è già (molto materiale è già stato lavorato). E ora sarebbe in corso pure la trattativa: Mediaset starebbe valutando una eventuale collocazione su Rete 4 o sul canale Focus. Del resto - ricordano Lucia Annunziata e Alessandro De Angelis nel loro editoriale - durante la campagna prima del referendum che ha costretto Renzi alle dimissioni, Silvio Berlusconi lo aveva detto: "Ha sbagliato mestiere: avrebbe dovuto fare il presentatore tv, lo avrei assunto".