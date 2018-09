La proposta di Salvini: "Ora bisogna riconoscere prostituzione come lavoro"

Matteo Salvini parlando di degrado e sicurezza ha ricordato un progetto di legge presentato dalla Lega e mai discusso riguardante lo sfruttamento della prostituzione.

"Abbiamo raccolto migliaia di firme per provare a fare un referendum - ha spiegato il vice premier leghista intervenendo a I Lunatici su Radiodue Rai -. Ora combatto tra antidroga, antimafia e altro, ma ritengo che riconoscere che quello è un mestiere, togliendolo dal controllo della mafia e dello sfruttamento, sarebbe opera di civiltà".

"Se si sceglie liberamente di prostituirsi non sta a me dare giudizi morali - ha continuato -. Ovviamente lo sfruttamento e la violenza sono un altro paio di maniche". Matteo Salvini non ha mai avuto dubbi sul tema della prostituzione e vuole che questo progetto di legge venga discusso per diventare legge.