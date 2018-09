Pure De Luca striglia il Pd "Le nostre città occupate dalle bande di nigeriani"

"Ci sono zone del Paese in cui abbiamo bande di ngeriani che hanno occupato militarmente i territori". A dirlo è Vincenzo De Luca che in un duro intervento alla Festa de l'Unità di Ravenna si scaglia contro il suo partito per la gestione dell'immigrazione e della questione sicurezza.

"C'è un'altra faccia del problema di cui il Partito democratico non parla mai", ha detto il governatore campano (guarda il video), " Sul litorale Domizio abbiamo bande di nigeriani che fanno spaccio di droga, spaccio di prostituzione. Abbiamo atteggiamenti di violazione di leggi e di regole, abbiamo intorno ai centri di accoglienza extracomunitari che tornano di notte ubriachi, abbiamo padri di famiglia che si devono mettere sul balcone ad aspettare le figlie la notte ".