Pure il prof di Di Maio smonta il piano per il voto a giugno

Anche il prof chiamato da Di Maio per studiare le convergenze sui programmi di Pd, M5s e Lega, Giagicinto della Cananea tira il freno a mano sul treno grillino che vuole un voto anticipato già a giugno. In un'intervista a La Stampa ha affermato: "Interrompere la legislatura sarebbe una scommessa pericolosa, serve l’arte del compromesso". Il consulente scelto da Di Maio scofessa dunque i piani del capo politico del Movimento Cinque Stelle: "Nella storia repubblicana non c’è il precedente di una legislatura interrotta dopo pochi mesi. E le prassi hanno una loro rilevanza nelle scelte del Capo dello Stato", ha osservato. Un messaggio molto chiaro per Di Maio che già ieri ha respinto l'offerta di Salvini per un governo col centrodestra fino a dicembre per fare la legge elettorale.



Della Cananea ha poi aggiunto: "Un governo politico è preferibile a uno di tregua, ma se l’accordo non c’è, e interrompere la legislatura è una scommessa pericolosa". Infine il "prof" vicino a Di Maio sposa implicitamente la linea di Salvini per un esecutivo a tempo che possa scrivere le nuove "regole del gioco" con una legge elettorale più efficace e quindi far tornare alle urne gli italiani per scegliere una maggioranza chiara e netta: "Questo tipo di esecutivo può essere una strada per approvare la legge di bilancio e mettere il Paese nelle condizioni di negoziare alcune grandi scelte con l’Europa". Di Maio accetterà i consigli del suo consulente?