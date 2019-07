"Ma quale petrolio: Savoini alla Russia voleva vendere olio d'oliva"

Si allarga sempre di più il fronte degli scettici sul caso dei presunti rubli alla Lega. Nelle stesse ore in cui lo scrittore e politico russo Eduard Limonov e l'ex ambasciatore Sergio Romano esprimono i loro dubbi su quanto sarebbe successo il 18 ottobre 2018 all'hotel Metropol di Mosca, arriva ora il parere di chi ha avuto modo di conoscere Gianluca Savoini: l'interprete italo-russa Irina Osipova.

Sentita dal Corriere della Sera, Isipova racconta la sua esperienza di traduttrice per Salvini in occasione delle due conferenze del segretario leghista al Parlamento russo e all'agenzia di stampa russa Tass. "La mia foto con Salvini, Savoini e Claudio D'Amico (membro della staff del vicepremier, ndr)? Fu scattata a Mosca dopo la conferenza di Salvini alla Duma. Io avevo fatto da interprete, mi aveva coinvolto Savoini. Non fu l’unica volta. Ad ottobre avevo fatto già da interprete, sempre chiamata da Savoini, per una conferenza di Salvini alla Tass ". Secondo Isipova Salvini e Savoini "senza dubbio si conoscevano", visto che "parlavano in modo cordiale", ma di qui a immaginare chissà quale direttiva per Savoini nella riunione al Metropol, per la traduttrice ce ne passa.

"Savoini ai russi voleva vendere olio"