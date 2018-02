Quando Fabrizio Moro cantava per M5s e insultava Napolitano

Dopo la vittoria a Sanremo, Fabrizio Moro ed Ermal Meta si godono il meritato riposo. I due cantanti erano stati travolti dalle polemiche per il rischio sospensione a Sanremo per il presunto plagio sulla canzone che di fatto ha poi vinto il Festival. Ma in queste ore sul web è tornata a girare una clip in cui un Fabrizio Moro scatenato insultava dal palco del Movimento Cinque Stelle l'allora Capo dello Stato, Giorgio Napolitano. Nelle immagini del video si vede il cantante mentre a ritmo di Rap canta qualche strofa proprio su Re Giorgio. "Lo schifo Giorgio Napolitano, non come politico ma come essere umano". È questa la strofa che Moro aveva dedicato a Napolitano dal palco grillino a piazza San Giovanni a Roma. Di fatto il cantante aveva rivisitato una sua canzone per la kermesse grillina. Insomma nel suo repertorio a quanto pare non ci sono solo canzoni contro mafia e conflitti, ci sono anche strofe contro Napolitano. Re Giorgio certo non sarà un suo fan...