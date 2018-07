Quando Rocco Casalino difendeva in tv l'azzardo

Rocco Casalino oggi è il capo della comunicazione del Movimento Cinque Stelle. È uno degli uomini più ascoltati all'interno del Movimento e dello stesso Movimento condivide battaglie e programmi. Nel decreto Dignità c'è una passaggio importante che di certo sarà stato apprezzato e condiviso da grillino della prima ora anche da Casalino: lo stop alla pubblicità per il gioco e le scommesse. Eppure, come ricorda l'Huffington solo qualche anno fa proprio Rocco Casalino era in prima fila, anzi in primo piano davanti ad una telecamera mentre parlava di scommesse sportive.

"I 6 miliardi che arrivano nelle casse dello Stato dal gioco sono una cifra molto importante. Coloro che vivono il gioco con distacco e diffidenza devono rendersene conto. Anche i sindaci che vorrebbero limitarlo", affermava nel 2009 Casalino ai microfoni di "Bettin Blog", una trasmissione condotta proprio dallo stesso ex gieffino su Betting Channel. Il decreto varato dal governo e voluto fortemente da Di Maio prevede il divieto di sponsorizzazione del gioco d'azzardo in tv, sui giornali e durante i match di Serie A. A quanto pare dovrà adeguarsi anche Casalino...