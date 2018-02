Quando terroristi e assassini si travestono da rifugiati

Ci sono i disperati, gli affamati, i perseguitati. E insieme a loro, sugli stessi barconi che attraversano il Mediterraneo, ci sono i terroristi, i criminali, i torturatori, i trafficanti di uomini: e quelli che una volta sbarcati in Italia sono pronti a trasformarsi in spacciatori e in assassini. La vicenda di Macerata, con l'arresto dei sedicenti profughi nigeriani Lucky Desmond e Lucky Awelima, approdati in Italia sui gommoni e divenuti secondo i pm i complici del loro connazionale Innocent Oseghale nell'uccisione e nello smembramento di Pamela Mastropietro, riapre un tema che da tempo allarma le forze di polizia e di sicurezza italiane: la presenza sulle banche della speranza di criminali politici e comuni, mischiati in modo inestricabile ai veri profughi. Un tema allarmante, recentemente rilanciato dall'Interpol con l'annuncio dell'imminente arrivo in Italia a bordo di natanti di fortuna di cinquanta miliziani dell'Isis pronti a tornare a colpire nella Penisola.

La segnalazione dell'Interpol non ha trovato riscontri da parte delle autorità italiane. Ma documentati, e ricostruibili con nome e cognome, sono i casi conclamati. A partire dal personaggio più internazionalmente e tristemente noto. Anis Amri, il tunisino sbarcato in Sicilia nel febbraio 2011, divenuto poi l'autore della strage di Natale a Berlino nel 2016, ucciso a Sesto San Giovanni dagli agenti di una Volante. Anche lui, già estremista islamico in patria, era arrivato in Italia con gli sbarchi.

Come lui era arrivato nella calca dei disperati il somalo Osman Matammud, kapò in un campo libico, protagonista di stupri, torture e omicidi, riconosciuto per caso a Milano, arrestato e condannato all'ergastolo.

Prima di loro era approdato in Sicilia con un peschereccio dall'Egitto il siriano Yahya Faroukh, che quattro anni dopo verrà arrestato in Inghilterra per l'attentato su un treno della metropolitana di Londra. E ancora prima era sbarcato a Lampedusa il qaedista nigeriano Adam Harun, nome di battaglia Spin Ghul.

Soprattutto nella fase degli sbarchi continui e massicci, fronteggiare il flusso continuo di criminali, individuandoli nella massa dei profughi, era praticamente impossibile. A garantire agli estremisti la possibilità di mimetizzarsi era il semplice fatto che a gestire i viaggi erano le loro stesse organizzazioni, che all'attività terroristica univano la speculazione sul traffico di esseri umani. Nell'agosto 2016 i servizi segreti libici trasmisero all'Italia documenti trovati in un covo del Califfato da cui si deduceva l'arrivo di «decine se non centinaia» di militanti, mischiati con la folla dei barconi. Sull'imbarco di terroristi sui barconi sono tornati a lanciare l'allarme nei giorni scorsi tre pubblici ministeri del pool antimafia di Palermo: il «transito marittimo sicuro» garantito dai barconi è «particolarmente appetibile a parte di sospetti di connessioni con formazioni di matrice jihadista», hanno scritto i pm. Il ministro degli Interni, Marco Minniti, in una intervista a Die Welt ha detto: «Ciò che solo alcuni mesi fa sembrava impossibile, ossia il fatto che i combattenti dell'Isis si imbarcassero su dei gommoni fatiscenti, è ora diventato possibile».

Viaggiano gli uni accanto agli altri, la povera gente e i criminali. Nelle piazze di Milano, lo spaccio di droga è in mano quasi ovunque a gambiani e nigeriani sbarcati in questo modo. Ed è così in tutta Italia: ad Avellino è stato arrestato Lamin Jabbi, spacciatore tunisino; a Ragusa il gambiano Dibane Ebrima, anche lui spacciatore. Entrambi richiedenti asilo, entrambi arrivati con i barconi.