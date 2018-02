Quanti piloti oggi sarebbero scapoli...

Non c'è sole e non c'è pioggia. Non è più tempo da ombrelline. A furia di parlare di effetto Weinstein, di molestie, sessismo e delle sue squallide derive, non ci si è accorti che alla fine, a pagare più di tutti, è stata l'incolpevole agenzia matrimoniale più glamour, sensuale, patinata, selettiva e costosa del mondo. Un'agenzia, va detto, che in cinquant'anni di onorata attività aveva fatto innamorare, frequentare, fidanzare e sposare centinaia di piloti e splendide fanciulle. Il tutto e sempre senza uno scandalo. L'onda moralistica scatenata dallo tsunami hollywoodiano ha portato a galla i mali di un sistema e però sommerso un sistema che non faceva male a nessuno: il rito delle ragazze con l'ombrello, delle grid girl. Il Circus della F1 le ha abolite nello spazio di poche settimane. Era inevitabile visto che da poco più di un anno la proprietà del business a 300 all'ora è in mano agli americani scossi dallo scandalo Weinstein. L'avevamo anticipato due mesi fa, è diventato realtà l'altro giorno. D'ora in poi gli Hamilton, i Ricciardo, gli Alonso avranno due alternative: o frequentare faticosamente i locali alla moda col rischio di soccombere in interminabili sedute di selfie e autografi, o fare il grande salto nel motomondo. Le due ruote, gestite da una società spagnola, da quest'anno si trasformeranno infatti nell'enclave di ciò che resta del romantico e affascinante binomio. Ma per quanto? I successi della premiata agenzia matrimoniale donne-e-motori sono molti. L'ultimo in ordine di tempo, pochi mesi fa, era stato Jos Verstappen, papà di Max. Amanda stava ombreggiando il figlio al via nel Gp del Brasile quando, opplà. Ora sono fidanzati. L'ex boss F1 Bernie Ecclestone, negli anni '80, conobbe la madre delle sue figlie, l'ex modella croata Slavica mentre lavorava per Armani al Gp di Monza. Così come Sylvia Piquet, la splendida olandese compagna di Nelson. Fernando Alonso è da un paio di anni fidanzato con Linda Morselli ex grid girl ed ex di Valentino Rossi ora in compagnia di un'altra ombrellina. Giacomo Agostini è sposato dal 1988 con Maria Ayuso, ex marlborina conosciuta in pista a Jerez. Andrea Dovizioso da quattro anni è insieme ad Alessandra Rossi, all'epoca grid girl di un altro team e persona riservata proprio come il campione della Ducati. Forse, i padroni a stelle e strisce della F1, prima di chiudere la premiata agenzia matrimoniale, avrebbero dovuto documentarsi per comprendere che non c'era nulla di male per chi guardava, per chi correva, per chi apriva ombrelli. Sarebbe bastato dare un occhio alla prima ombrellina della storia: Rosa Ogawa. Giapponese, era il 1969, pubblicizzava un'azienda di oli motore. Accompagnò un pilota Toyota sul podio. Unico difetto: era già sposata.