Ora diranno che è colpa di Trump o degli 'islamofobi' ma da un po' di giorni, in rete, sta girando lo screenshot di un post di un potenziale terrorista. "Questi italiani si meritano un camion contro la folla come a Berlino. Ci vorrebbe uno in ogni piazza. Non hanno rispetto di noi musulmani, non possiamo pregare dove vogliamo, non possiamo avere nostre moschee, questa è verità. Io sono qui di qualche anno e vedo questo. Voglio prendere un camion e fare un bel lavoro contro di loro. Per amore di Allah". Questo è quanto pare abbia scritto su Facebook un certo Hamza Benagdoul il 12 gennaio scorso.

Lo screenshot del post, però, non è passato inosservato agli occhi di Matteo Salvini che, sul suo profilo, si dice sconcertato: " Ma l'ha scritto davvero??? L'hanno fotografato, adesso pare l'abbia cancellato, ma lui blatera ancora ", scrive il leader della Lega Nord. "Mentre la Boldrini va a caccia di critici su FB, c'è gente che INNEGGIA al TERRORISMO e col profilo ancora aperto. Vi pare normale???", conclude Salvini.