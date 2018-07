Freud spiega l'arroganza di Macron

Per la festa dell'Indipendenza i coniugi Trump si sono presentati agli americani mano nella mano. La First lady era splendida più che mai. Da quando è alla Casa Bianca il suo abbigliamento è stato sempre impeccabile, indossato con la maestria di una modella con un fisico senza età. In occasione della visita della coppia presidenziale francese a Washington, Melania, nel suo vestito nero era ineccepibile e sensuale. Brigitte Macron indossava un completo giallo intonato a capelli color oro più che ossigenati. Per capire lo sciovinismo dei francesi basta leggere i commenti alle foto ufficiali postate su Facebook da Emmanuel Macron, che ritraggono le due coppie alla fine della sua visita negli States.

Criticano aspramente la Trump definendola una ragazzina vestita per la festa della domenica, mentre la Macron mostrerebbe l'eleganza francese al mondo intero. Brigitte Trogneux con i suoi pantaloni sempre minimali e gli stivaletti da motociclista a 65 anni sarebbe l'icona della raffinatezza d'oltralpe. Quando Trump fu eletto, la stampa europea descrisse Melania come la modella slovena che aveva sposato il tycoon per la scalata sociale. Quando a essere designato fu Macron, la professoressa Trogneux divenne il simbolo delle donne progressiste, perché finalmente erano stati infranti tabù ritenuti obsoleti, come quello dell'amore tra un'insegnante quarantenne e il suo scolaro sedicenne. Parlando della relazione tra adulti e bambini, Sandor Ferenczi, tra i più brillanti collaboratori di Freud, distingueva un «linguaggio della tenerezza» e un «linguaggio della passione».

Nei bambini si possono manifestare atteggiamenti che ricordano la sessualitàadulta, ma sono richieste di affetto e sicurezza. Se un adulto, disturbato, li fraintende agendo la sessualità, il bambino vive un'esperienza traumatica cui può reagire identificandosi con l'aggressore e i suoi desideri, sviluppando un falso sé. Le perversioni sessuali negano la differenza tra le generazioni, tra ciò che buono e cattivo, minando nella vittima il senso della realtà. Fantasie che possono dare origine a disturbi comportamentali che hanno lo scopo di recuperare la stima di sé, attraverso vendetta o supremazia. A uno studente che lo ha chiamato confidenzialmente Manu Macron ha risposto: «Chiamami signor presidente e non fare l'imbecille». In visita a Papa Francesco è lui a dimenticare protocolli ed etichetta. Invece di mantenere la giusta distanza, seguendo le regole di comportamento comunicate dal cerimoniere vaticano, Macron si avvicina eccessivamente e accarezza il Santo Padre come se il Cristo che impone le mani in segno di misericordia e salvezza fosse lui.