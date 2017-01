Raccontate la vostra storia con una mail al Giornale

In un'epoca di amori mordi e fuggi, di tradimenti e di relazioni effimere, alcune storie ci dicono che l'amore eterno esiste. E a volte prosegue anche dopo la morte di lei o di lui, con una forza di sentimenti commovente e vivida. Come se i ricordi, da soli, fossero sufficienti per continuare ad amare. Abbiamo deciso di premiare l'amore eterno e di raccogliere e pubblicare le vostre storie. Potrete inviarle alla mail: amorepersempre@ilgiornale.it, raccontando di come la vostra coppia sia stata messa alla prova dalla vita, dai sacrifici, dalla malattia ma abbia affrontato tutto in nome dell'amore. Eterno.