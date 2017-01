Raggi è indagata ma l'ex marito la difende su Facebook

Virginia Raggi è indagata per abuso d'ufficio e falso. E se la base si divide sulle sue dimissioni, c'è però qualcuno che non ha nessuna intenzione di lasciare sola la sindaca di Roma: il suo ex marito.

Dopo la diffusione della notizia, data dalla sindaca stessa su Facebook, Andrea Severini manda un messaggio alla mamma di suo figlio: "Anche questa passerà e verrà archiviata... saranno 5 anni dove non potrai permetterti il minimo errore. Noi però siamo con te, ancora grazie!".

I commenti

Il post è stato pubblicato ieri sera su Facebook dall'ex marito ed è accompagnato da una foto di una rivista che ritrae una sorridente Raggi, la stessa dei manifesti per la campagna elettorale. Tanti i commenti di amici e sostenitori del Primo cittadino romano, tutti di vicinanza e incoraggiamento: "Coraggio Virginia - si legge fra gli altri - siamo tutti con te!".