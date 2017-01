Raggi nega la telefonata con Grillo: "Direte che ho ucciso qualcuno"

"La procura sta ancora indagando, mi ha chiamato per sentirmi ed è poco serio mettere in bocca alla procura cose che non ha mai detto. Queste ricostruzioni sono solo giornalistiche e non credo siano vere. Mi hanno chiamato, andrò a rispondere. Mi immagino che tra un po' diranno che ho anche ucciso qualcuno", così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha risposto in una intervista al Corriere Tv in merito ad alcune notizie apparse oggi sui quotidiani.

Secondo alcune indescrezioni infatti ci sarebbe stata una telefonata tra la Raggi e Beppe Grillo in cui il leader pentastellato avrebbe sostanzialmente scaricato la sindaca. "La presunta telefonata con Grillo non c'è mai stata - ha dichiarato la Raggi - Anzi è molto tranquillo. Così come lo sono io e lo sono i miei avvocati".

A margine della cerimonia dell'Anno giudiziario la sindaca di Roma si è dimostrata non preoccupata delle accuse di abuso d'ufficio e falso: "C'è un'indagine in corso - ha detto ai giornalisti - Secondo voi devo rispondere a voi o alla Procura? Io credo di dover rispondere per prima alla Procura". Alla domanda se rimpianga la sua professione di avvocato ha risposto: "Quello che sto facendo è un bel lavoro".