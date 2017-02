Raggi: "Non mi dimetto, ho la fiducia di Grillo e M5S"

"Se ho la fiducia del M5s? Direi di sì". Nonostante le polemiche per l'indagine per falso e abuso d'ufficio, Virginia Raggi non molla e scherza: "Grillo mi ha detto farà polizze per tutti".

Sempre più in difficoltà per la polizza vita di Salvatore Romeo - ex capo della sua segreteria - di cui è beneficiaria per 30mila euro, il sindaco di Roma si difende: "Non ne sapevo niente", ribadisce, "Mi hanno spiegato che possono essere fatte senza informare il beneficiario".

Sull'interrogatorio di ieri, la Raggi ha affermato di "aver dato tutte le risposte" ai magistrati: "Sapete che c'è un'indagine in corso e più di quello che ho detto non posso dire: ho già riferito ai pm"