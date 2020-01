La Raggi sfiduciata anche dai suoi

Débâcle per la Giunta Raggi sulla nuova discarica, con i consiglieri del Movimento Cinque Stelle che hanno votato le mozioni dell'opposizione. L'assemblea capitolina ha approvato con il voto del M5s due mozioni, sullo stesso tema, dell'opposizione. Quella di Fratelli d'Italia che chiedeva di riconsiderare la scelta di Monte Carnevale è stata approvata con 28 favorevoli 3 contrari e 3 astenuti mentre quella del Pd-Civica, con la richiesta di ritiro della delibera in cui si indica la cava nella Valle Galeria come sito per lo smaltimento dei rifiuti. Per quanto riguarda la mozione di Fdi sono stati 12 i consiglieri pentastellati che hanno votato a favore mentre sulla mozione del Pd hanno votato sì cinque consiglieri del M5S. In sostanza, una spaccatura clamorosa del gruppo grillino al Comune di Roma e la Raggi che va in minoranza. Una situazione che solleva un coro di richieste di dimissioni per Virginia Raggi, ormai arrivata al capolinea persino con il suo stesso partito. «Ormai anche i consiglieri grillini votano contro il sindaco su rifiuti e discariche, si dimetta e restituisca ai cittadini di Roma la possibilità di scegliere un sindaco nuovo e capace» attacca il leader della Lega, Matteo Salvini. «A Roma è finita l'era del Movimento 5 Stelle e di Virginia Raggi» scrive su Facebook la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. «Il voto sulla discarica di Monte Carnevale segna la fine dell'esperienza di Virginia Raggi» dichiarano Luciano Nobili e Roberto Giachetti: «Dopo 3 anni e mezzo di bugie sui rifiuti - continuano - dopo aver portato Ama al collasso, dopo aver lasciato Roma sommersa dai rifiuti in uno stato di permanente emergenza quotidiana, dopo aver detto no a qualsiasi impianto o possibile soluzione, siamo alla comica finale».

Dopo l'incidente è stato subito convocato un faccia a faccia tra la sindaca e i consiglieri «dissidenti» del M5s. I consiglieri di maggioranza, a quanto si apprende, avrebbero confermato la fiducia alla sindaca, chiedendole, però, di rivedere la scelta di indicare Monte Carnevale come sito per il nuovo invaso, come stabilito dal voto favorevole alle due mozioni. La situazione in realtà è molto peggiore. «Ormai ognuno fa quello che gli pare» rivela un consigliere di peso tra i 5 Stelle. Mai in questi tre anni e mezzo di consiliatura la maggioranza aveva bocciato con un voto tanto netto in Aula una scelta della sindaca.