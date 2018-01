La Raggi si fa la sua rivista: "La sindaca informa" in tutti i Municipi

Un settimanale stampato in 15mila copie da distribuire gratis in tutti i Municipi di Roma: costo di produzione per ogni uscita 1.155 euro per un totale di 60mial euro l'anno. Ecco l'house organ del Campidoglio a firma Raggi: "La sindaca informa". L'amministrazione capitolina sempre più in cerca di quei consensi persi in poco più di un anno e mezzo, adesso ha deciso di dare il via alle stampe di un settimanale che descriverà ogni sette giorni l'attività dell'amministrazione comunale ai romani. Il nome della testata "La sindaca informa" già mette in primo piano la Raggi con un settimanale che di fatto sarà plasmato a sua immagine e somiglianza. Lo spazio informativo delle attività della Raggi è già presente con un banner sul sito del Comue di Roma. Ma evidentemente per il sindaco non basta. E così ecco l'idea di spendere 60mila euro l'anno per un prodotto editoriale che è di fatto un vero e proprio house organ della stessa Raggi. La delibera della Raggi spiega i motivi della scelta: "Il prodotto informativo in questione è andato via via acquisendo sempre maggiore notorietà, al punto che le notizie istituzionali ivi pubblicate vengono spesso riprese, oltre che dalle agenzie di stampa, anche da quotidiani etelevisioni. Nel nuovo portale istituzionale di Roma Capitale, che a breve andrà a sostituire quello attuale, non è prevista la possibilità diinserire appositi banner utilizzati finora per fornire maggiore evidenza alle informazioni ritenute particolarmente rilevanti. Di conseguenza, al fine di garantire una più ampia informazione ai cittadini, ferma restando laperiodicità e la pubblicazione in forma telematica del prodotto in oggetto attraverso le pagine del sito istituzionale di Roma Capitale, si ritiene opportuno prevederne anche una versione cartacea da diffondere tramite il ricorso ai Municipi, quali strutture decentrate più vicine al territorio".



I costi della rivista della Raggi



Poi si entra nel dettaglio delle cifre con i costi dell'operazione: "La rivista, che avrà cadenza settimanale, sarà stampata in circa 15.000 copie a un costo di 1.155 euro, per un totale di circa 60mila euro l’anno. Legale rappresentante sarà lo stesso sindaco Raggi, mentre la direzione èaffidata a Maria Rosaria Pacelli, attuale direttore pro tempore dell’ufficiostampa. "Con successivo provvedimento dirigenziale - si legge nella delibera- si provvederà all’impegno della spesa necessaria a garantire la stampa ela diffusione fino a tutto il mese di marzo 2018... A far data dal mese diaprile 2018 la relativa spesa verrà finanziata con fondi che verrannorichiesti direttamente sul centro di responsabilità dell’Ufficio Stampa1ST che provvederà all’affidamento del servizio specialistico". E su questa mossa del Campidoglio è già scontro: "Non sappiamo esattamente quando uscirà il primo numero; non sappiamo esattamente quali saranno i contenuti nè tantomeno chi lo scriverà. Non sappiamo a chi e secondo quale procedura sarà appaltata materialmente la stampa delle copie e la distribuzione. L’unica cosa che sappiamo è che i cittadini romani dovranno sborsare almeno 54 mila euro ogni anno per la versione cartacea del bollettino digitale", ha affermato la responsabile della Comunicazione del Pd di Roma, Caludia Daconto.