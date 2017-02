"La Raggi è svenuta durante l'interrogatorio"

Alla fine non ha retto ed è svenuta. La sindaca grillina di Roma, Virginia Raggi, nel corso delle 8 ore di interrogatorio di giovedì scorso, non avrebbe retto alla notizia della polizza da 30mila euro che Salvatore Romeo le avrebbe intestato a sua insaputa.

Secondo quanto scrive Il Fatto Quotidiano, la sindaca si sarebbe afflosciata sulla sedia quando i magistrati le hanno mostrato il prestampato dell'assicurazione sulla vita con una causale in cui Romeo aveva scritto: "Motivi affettivi". La Raggi avrebbe perso i sensi. Svenuta e i suoi avvocati le avrebbero portato acqua, zucchero e caffè per farla riprendere. Anche lo Sco, il servizio speciale della polizia, sarebbe intervenuto per aiutare la sindaca. Uno svenimento dettato dal fatto che la Raggi di quella polizza non ne sapeva nulla oppure, secondo i maligni, non avrebbe retto il fatto di essere stata scoperta. Mentre cercava di riprendersi avrebbero chiamato Salvatore Romeo dai suoi avvocati e uno di loro gli avrebbe urlato contro: "Che cazzo hai fatto?".