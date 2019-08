Rapita in pieno centro Sos dei passanti: salva

Nadia Muratore

Torino Voleva vendicarsi di una truffa subita il commando che ha organizzato un rapimento in pieno giorno, nel cuore di Torino. Il piano però fa acqua da tutte le parti: in meno di un'ora la vittima viene liberata dalla polizia, i tre malviventi arrestati e, come se non bastasse, seduti davanti agli investigatori, scoprono di aver rapito la persona sbagliata.

La spy story in salsa piemontese, inizia verso le 11 nell'elegante piazza San Carlo, quando un furgone piomba contromano nel centro cittadino e si ferma a pochi metri di distanza da un uomo e una donna, che passeggiano per le vie della città. In una manciata di minuti, dal mezzo scendono due uomini incappucciati e aggrediscono di spalle i due: lui urla, si divincola e scappa. Lei grida disperatamente, chiede aiuto, cerca di ribellarsi ma le mancano le forze e a peso viene caricata sul furgone che, sgommando, fugge via. I molti testimoni in un primo momento credono che dietro a quella azione fulminea in pieno giorno ci siano le indicazioni di un regista che filma la scena di un film, ma basta poco per capire che il terrore nelle grida della donna non è una fiction. Partono così le telefonate alle forze dell'ordine e dopo un inseguimento a tutta velocità per le vie della città il furgone con sequestratori e vittima viene bloccato. La fuga è durata pochi minuti: i rapitori si sentono braccati e tentano un'ultima mossa azzardata cercando di nascondersi in un'autorimessa privata. Ma il piano d'emergenza fallisce. I tre chiedono al titolare se possono parcheggiare al piano di sotto ma il permesso gli viene negato perché il furgone è troppo grande. L'autista fa inversione, cerca di guadagnare l'uscita ma viene bloccato dalla polizia. Un sequestro lampo, durato meno di un'ora ma che ha messo in subbuglio la città e i cui contorni non sono ancora chiari.

Pare che dietro il sequestro ci sia una storia di recupero crediti che parte dalla Germania. Tutti e tre gli arrestati, che indossano pettorine con la scritta Police e giubbotti antiproiettile, sono di nazionalità tedesca e due di loro fanno parte un'agenzia di investigazioni. In stato di fermo anche una quarta persona, loro connazionale. Uno degli arrestati si occupa di cambio valute con un guadagno del 20 per cento su ogni operazione e lo scorso giugno avrebbe subito a Milano una truffa: aveva consegnato 50mila euro ottenendo in contropartita delle banconote false. Ma invece di denunciare il fatto, ha deciso di tornare in Germania per far svolgere delle investigazioni private e organizzare un incontro-trappola per i truffatori. E così il commando - armato di pistole giocattolo, ricetrasmittenti, coltelli e spray al peperoncino - sbarca a Torino su un furgone nero e la targa rubata la sera prima ad Aosta. I due bersagli di piazza San Carlo, però, non sarebbero gli autori del furto di Milano. Sono in corso ulteriori indagini per capire i reali rapporti tra vittima - cittadina serbo-australiana di 35 anni - ed arrestati, che rischiano oltre 20 anni di carcere per sequestro di persona.