Il rapper morto di droga (e amore)

Aveva la faccia da bambino malgrado scrivesse testi cattivi, come si conviene a un rapper. Aveva la faccia da bambino, un cappello da baseball sempre sulla testa e una dipendenza da stupefacenti che lo ha ucciso all'età di 26 anni.

Lui era Mac Miller, nome d'arte di Malcom McCormick, era originario di Pittsburgh, in Pennsylvania. È stato ritrovato l'altra mattina nel suo appartamento nella San Fernando Valley, in California, stroncato da un overdose. A trovarlo un suo amico, che ha chiamato subito i soccorsi, presto apparsi inutili. Miller era già cadavere. Quel giorno avrebbe dovuto girare il video di un suo brano.

Miller aveva pubblicato qualche settimana fa il suo quinto album, Swimming, ricco di brani nei cui testi emergevano continui riferimenti alla vicenda che aveva segnato negativamente l'ultima fase della sua vita, la fine della sua love story con la cantante Ariana Grande, molto più famosa (e apparentemente forte) di lui. Un mal d'amore da cui il rapper non si sarebbe mai ripreso, cercando ancora più rifugio nelle droghe di quanto già facesse prima. A maggio di quest'anno, poco dopo la rottura sentimentale con la cantante, Miller aveva avuto un incidente stradale mentre guidava in stato di ebbrezza. In quell'occasione la cantante di Boca Raton - celebre per essere idolatrata da schiere di ragazzine e per l'attentato terroristico ispirato dall'Isis che uccise 22 persone alla fine di un suo concerto il 22 maggio 2017 alla Manchester Arena, in Gran Bretagna - aveva preso le distanze dall'ex fidanzato scrivendo sui social media che era stanca di cercare di aiutare il rapper a diventare sobrio e aveva descritto la loro relazione come «tossica» aggiungendo: «Io non sono una baby-sitter o una madre e nessuna donna dovrebbe sentirsi necessaria». Ieri la Grande non ha rilasciato commenti ma si è limitata a bloccare il suo profilo instagram dopo alcuni commenti di matrice discutibile da parte di alcuni suoi follower.

I parenti di Miller hanno invece ricordato il rapper in un messaggio come «una luce brillante in questo mondo».