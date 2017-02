Il reality show di Virginia: "È solo gossip, non lascio"

Virginia Raggi non molla. Impazza sui social e in tv per ribadire che non si dimetterà perché, dice, «non ho mai preso un soldo e mai ne prenderò». Incassa invece ancora una volta il sostegno dei vertici del Movimento 5 Stelle che d'altra parte al momento non hanno scelta: se cade la Raggi viene giù tutta l'impalcatura pentastellata. «Basta gossip, non mi dimetto», scrive in un lungo post su Facebook subito ripreso dal blog di Beppe Grillo che in questo modo le conferma il suo appoggio. E infatti la Raggi intervistata da Enrico Mentana per Bersaglio Mobile, in onda su La7, ostenta calma e sicurezza. Solo di fronte all'ultima domanda del giornalista, «Ha mai pensato di gettare la spugna?», sospira e ammette che sì c'è stato un momento in cui stava per mollare. «Non posso dire di non aver pensato a gettare la spugna - confessa - perché le difficoltà che abbiamo affrontato questi mesi avrebbero sfiancato un toro ma il progetto che abbiamo su Roma è troppo importante».

Poi sfodera di nuovo lo sguardo sgranato e il sorriso da Alice nel paese delle Meraviglie che, devono averle detto, funziona molto bene in tv. Il sindaco anche ieri ha avuto di nuovo una giornata molto lunga assediata dai media si è asserragliata in Campidoglio insieme al portavoce del Movimento 5 Stelle, Rocco Casalino e al deputato Alfonso Bonafede, gli inviati speciali di Beppe Grillo e Davide Casaleggio, che devono averla ben rassicurata sul fatto che i vertici sono con lei. E infatti la Raggi, dopo aver postato su Facebook un lungo messaggio si è presentata all'appuntamento con Mentana, per la prima intervista pubblica dopo l'interrogatorio da parte della Procura, per confermare che la sua poltrona in Campidoglio è ancora solida. Giacca gessata scura, camicetta di seta arancione, stivaletti con tacco a spillo, la Raggi appare decisa a convincere tutti gli spettatori che sì, incredibilmente lei non sapeva nulla della polizza stipulata dal suo fedelissimo braccio destro Salvatore Romeo e che è «troppo arrabbiata» con lui per chiedergli chiarimenti in merito all'assicurazione sulla vita della quale la sindaca sarebbe la beneficiaria in caso di morte. «Il pm Ielo mi ha parlato per la prima volta della polizza - ribadisce la Raggi davanti alle telecamere - Sono sgomenta, non avevo idea. Ho scoperto soltanto ora che si tratta di polizze usate come strumenti finanziari, come un investimento». Insomma il tuo braccio destro, una persona con la quale condividi la quotidianità ti nomina beneficiaria di una polizza in caso di morte e non dice niente? Strano anche non sentire il bisogno di chiedere chiarimenti direttamente a lui una volta saputo. «Io ero sconvolta e Romeo lo hanno chiamato i miei legali - dice la Raggi - Chiederò comunque di cambiare il beneficiario perché l'idea mi mette l'ansia». E quando Mentana legge le dichiarazioni di Romeo che conferma come il sindaco non fosse a conoscenza della polizza la Raggi parla di «una grande leggerezza» minimizzando l'accaduto. Le ricostruzioni della stampa, sostiene il sindaco, sono tutte molto fantasiose e chi l'ha accusata di aver intascato denaro, «ne risponderà in tribunale». Incalzata da Mentana la Raggi si mostra tranquilla e si permette pure qualche battuta come quando dice che sì, ha parlato con Grillo che le avrebbe promesso di stipulare «polizze per tutti quelli del Movimento». Ricostruisce il modo in cui ha conosciuto Salvatore Romeo che poi le presentò quello che era diventato il suo braccio destro, Raffaele Marra. «Si era creato un rapporto di amicizia di stima, io mi fidavo avevamo bisogno di persone esperte», prosegue scantonando dalle domande un po' più insidiose. Come quando Mentana le fa notare che nel M5S tra i tanti possibili candidati al Campidoglio la scelta cadde proprio su di lei. La Raggi si infastidisce parla di «insinuazioni continue sulla nostra attività mentre noi non abbiamo né padrini, né padroni». La Raggi poi sottolinea di aver «sempre votato a sinistra» mentre le continuano ad attribuire simpatie di destra.