Referendum sull'euro, l'Ue a Di Maio: "In Italia il sostegno cresce"

Dalla Commissione Europea arriva una sberla in piena faccia a Luigi Di Maio. Non un manrovescio pieno di rabbia ma uno schiaffo freddo, dato con forza ben calcolata.

All'indomani delle dichiarazioni del leader grillino sul voto favorevole a un eventuale referendum sull'uscita dell'Italia dall'euro, il portavoce della Commissione Margaritis Schinas ha risposto oggi con parole ghiacciate: il sostegno alla moneta unica è in crescita, anche nel Belpaese.

"Non commentiamo mai i commenti, non esprimiamo mai opinioni, ci concentriamo solo sui fatti - ha commentato Schinas - e i fatti rilevanti si trovano nell'Eurobarometro di oggi: i cittadini parlano più chiaro di qualsiasi altra cosa possa dire (la Commissione) su questo".

Proprio oggi in effetti un sondaggio pubblicato da Eurobarometro svela che in Italia il 59% di intervistati si dicono a favore di un'unione economica e monetaria con l'euro come moneta unica contro il 30% che si dicono contrari.

Livelli certamente più bassi di quelli della media dell'Eurozona, dove il sostegno alla divisa unica arriva addirittura al 74%, ma comunque significativi: in tutta Europa la percentuale di persone favorevoli alla permanenza dell'attuale status quo monetario è ai massimi dal 2004. Prima della crisi e dell'ascesa verticale dei populismi euroscettici. Come quello grillino che ha ora in proprio in Di Maio il proprio campione.