La regina: nel mio castello ci sono i fantasmi

Il Castello di Drottningholm a Stoccolma, residenza ufficiale della Famiglia Reale svedese, è «infestato da «piccoli amici»: no, non da topi nè scarafaggi, ci mancherebbe. Ma da «spettri». Chi lo sostiene? Una fonte insospettabile di parlare per sentito dire, o di raccontare bugie: nientemeno che Sua Maestà la regina Silvia. Lo racconta lei stessa in un documentario che sarà trasmesso fra due giorni dall'emittente televisiva di Stato «Svt». I fantasmi a palazzo «sono molto amichevoli», spiega la sovrana, «però qualche volta si percepisce di non essere completamente da soli. È davvero impressionante, ma non mette paura», assicura la 73enne Silvia. Dello stesso avviso la principessa Christina, sorella di re Carlo XVI Gustavo, che quanto a lui ha scelto prudentemente di non pronunciarsi. «In questa dimora c'è molta energia, sarebbe proprio bizzarro se non assumesse la forma di presenze».

Re Carlo XVI Gustavo, dopo 40 anni di matrimonio con Silvia d'origini tedesche e brasiliane, non ha voluto esprimersi. Il suo silenzio può essere interpretato come un «chi tace acconsente». Tacciono anche la popolarissima erede, la principessa Victoria, sua sorella Madeleine e il fratello neosposato Carl Philip.

Una cosa è certa. Se volete potete verificare di persona, perché il castello-residenza dei reali è aperto al pubblico.