"Alle Regionali in Abruzzo la Lega correrà da sola"

"La decisione è presa. In Abruzzo la Lega correrà da sola. Chi ci ama ci segua e #andiamoavincere". Con un post sui socila il segretario regionale del Carroccio, Giuseppe Bellachioma, annuncia che il partito guidato da Matteo Salvini si candiderà da solo alle prossime Regionali che dovrebbero tenersi entro l'inverno dopo che l'attuale governatore di centrosinistra, Luciano D'Alfonso, ha formalizzato le sue dimissioni dovute alla sua elezione in Senato.

Solo ieri il consigliere regionale di Forza Italia, Lorenzo Sospiri, si era augurato che il centrodestra decidesse di correre unito in Abruzzo. Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega hanno partecipato uniti in coalizione alle scorse elezioni politiche del 4 marzo, riuscendo ad essere la prima coalizione, pur non conquistando la maggioranza dei voti. Alle Amministrative, invece, i tre partiti avevano deciso di valutare caso per caso eventuali alleanze.