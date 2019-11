Regionali Calabria, la sinistra si spacca: il Pd sfida Oliverio con Callipo

Il Pd ha trovato il suo candidato “civico” per le elezioni in Calabria: è l'imprenditore del tonno Pippo Callipo, che questa mattina ha deciso di accettare la sfida e di rappresentare il centrosinistra alle prossime Regionali del 26 gennaio.

Callipo, ex presidente regionale di Confindustria, per molte settimane era stato la prima scelta del Movimento 5 stelle. Il Pd aveva colto la palla al balzo e, nel tentativo di agevolare una nuova alleanza giallorossa, aveva messo a sua volta l'imprenditore in cima alla propria lista.

Callipo, però, a sorpresa, si era tirato fuori dai giochi attaccando la partitocrazia regionale: “Non voglio più essere usato dalla politica o da quelle tante forze della società civile che ogni cinque anni, quando si vota per le regionali, mi chiedono il sacrificio di mettermi al servizio della causa e poi, quando si tratta di comporre le liste, si tirano indietro, così come è successo nel 2010 quando tante persone su cui contavo hanno detto di no”, aveva detto il 're del tonno'.

Oggi l'annuncio della sua discesa in campo, che permette al Pd di uscire dall'angolo in cui era finito per via del no ricevuto dal Movimento 5 stelle, che a sua volta ha già ufficializzato la candidatura del docente dellUnical Francesco Aiello, che proprio ieri è finito nella bufera per via di una villetta semi-abusiva ereditata dai genitori.

“Esponenti della società civile, delle organizzazioni sindacali e datoriali – ha spiegato Callipo in una nota – mi chiedono un impegno diretto. Ho scelto di accettare la sfida. Lancio un forte appello a partiti e movimenti civici: uniamoci e portiamo avanti questa battaglia di legalità, trasparenza e rinnovamento, facciamolo con coraggio senza badare a rendite di posizione e tatticismi. Io ci sono. Io Resto in Calabria".

"Gli appelli che si stanno susseguendo nelle ultime ore, seppur provenienti da ambienti diversi – ha detto ancora l'imprenditore 73enne – esprimono l'esigenza comune di aprire in Calabria una stagione politica di profondo rinnovamento. Esponenti della società civile, delle organizzazioni sindacali e datoriali mi chiedono un impegno diretto, forte e convinto per avviare un cambiamento reale, tangibile che sia in grado di mettere la nostra Regione al centro dell'agenda politica del Paese".

"In queste settimane – ha aggiunto – ho molto riflettuto sull'opportunità di un mio impegno politico diretto e sono giunto alla conclusione che non posso non fare questa battaglia, non posso non ascoltare la voce di una nuova generazione che vuole essere protagonista di una rivoluzione pacifica ma decisa e non più procrastinabile. Sempre più giovani calabresi chiedono di non lasciare, per mancanza di opportunità di lavoro e di prospettive di futuro, la terra dove sono nati e cresciuti. Ho deciso quindi di ascoltare il mio cuore, il mio profondo desiderio di aiutare la mia terra perché da sempre coltivo il sogno di vederla cambiare, evolversi e dare opportunità a tutti. Sento inoltre un dovere morale verso i tanti giovani che incontro quotidianamente e che mi chiedono di diventare garante delle loro aspettative. Ho scelto quindi di accettare la sfida anche se sono consapevole che i problemi e le priorità da affrontare non mancano e sono molto complessi. Penso ad esempio alla sanità e alla necessità di uscire dal commissariamento, allo sviluppo socio-economico agognato da decenni, alle infrastrutture per attrarre investimenti e dunque creare occupazione. Su queste basi, embrione di una piattaforma più ampia, lancio un forte appello a partiti e movimenti civici: uniamoci e portiamo avanti questa battaglia di legalità, trasparenza e rinnovamento, facciamolo con coraggio senza badare a rendite di posizione e tatticismi. Io ci sono. Io Resto in Calabria".

La sfida di Callipo non sarà semplice. Oltre al centrodestra, favorito per la vittoria finale, l'ex capo di Confindustria Calabria dovrà vedersela con un 'nemico' interno, il governatore in carica Mario Oliverio, che ha deciso di ricandidarsi autonomamente in contrapposizione al suo partito, il Pd. Per martedì prossimo è già prevista l'inaugurazione della sede del suo comitato regionale.

Con la candidatura di Callipo, il centrosinistra calabrese è dunque ufficialmente spaccato.