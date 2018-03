Molise, il centrosinistra trova l'unità e candida Di Pietro

Il presidente uscente ha fatto un passo indietro, dando così il via libera alla candidatura di Antonio Di Pietro. Sarà lui il nome che il centrosinistra proporrà alle prossime elezioni regionali del 22 aprile, per un posto da governatore del Molise. È stato il placet arrivato in mattinata da Liberi e Uguali a confermare la scelta del 67enne fondatore di Ulivo e Italia dei Valori, che aveva già auspicato di essere lui l'uomo in grado di ricompattare le forze.

Ancora questa mattina il senatore uscente in quota Dem Roberto Ruta ha annunciato di rinunciare alla candidatura, dopo che l'assemblea lo aveva incoronato come nome per le prossime elezioni presidenziali. Paolo di Laura Frattura ha fatto lo stesso poco prima. "Consentire unità al centro sinistra nella discontinuità, costruire una storia nuova e diversa" è l'obiettivo del centrosinistra, secondo Ruta, che ha parlato in conferenza stampa, tirando anche una stoccata alla segretaria del partito Micaela Fanelli, dimissionaria e che "non rappresenta lo spirito autentico del Pd".