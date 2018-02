Regionali Lazio, Lombardi: "Più turisti e meno migranti"

“Quando penso alle province del Lazio e ai suoi Borghi penso ad accogliere più turismo, che rilancia l’economia locale, e meno ai migranti, che invece pesano sull’economia locale. Non è questione di destra o di sinistra ma di buon senso”. Così Roberta Lombardi, candidata del Movimento Cinque Stelle, cambia strategia per recuperare voti a destra.

La deputata grillina, già dieci giorni fa, intervistata da Giovanni Minoli su La7, ha dichiarato: “Se devo pensare a un modello di accoglienza nel Lazio penso a più turisti che rivitalizzano le economie locali, non all’accoglienza ai migranti fatta in maniera incontrollata”. È la Lombardi stessa a ricordarlo in un post pubblicato poche ore dopo per replicare alle accuse dei media. "Leggo i soliti giornali del Pd parlare di “virata a destra”. Sono ridicoli!", scrive parlando anche del trattamento che era stato riservato a Luigi Di Maio quando "era stato ingiustamente attaccato per aver acceso un faro sull’operato di alcune Ong". "Poi i fatti gli hanno dato ragione", aggiunge.