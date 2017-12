Regionali nel Lazio, Zingaretti conferma: "Sì all'election day"

Intervenendo in consiglio regionale a proposito dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio di bilancio, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha confermato la sua intenzione di votare anche per il rinnovo del consiglio regionale il prossimo 4 marzo: «Tra 64 giorni ci sarà un nuovo consiglio regionale, e come è noto stanno andando avanti le procedure formali di mettere il Consiglio in condizioni di prepararsi e confermo la mia intenzione di convocare le elezioni regionali lo stesso giorno delle elezioni politiche», ha detto il governatore. Ma non c'è soltanto il Lazio a dover aggiornare il proprio Parlamento regionale. Anche Lombardia, Molise e Friuli Venezia Giulia dovranno andare al voto. In quest'ultima Regione, tuttavia, le elezioni potrebbero non tenersi contestualmente alle politiche ed è ragionevole che il voto si possa tenere in una data compresa tra il 25 marzo e il 29 aprile. Per la Lombardia, invece, non è esluso l'election day