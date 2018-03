Regione Lazio, Zingaretti vince ma non ha la maggioranza

Zingaretti dovrà scencere a compromessi con un partito dell'oppisizone. Il candidato del centrosinistra alla regione Lazio, infatti, ha vinto ma non ha la maggioranza. L'effetto che si è delineato è quello dello della cosiddetta anatra zoppa: 24 consiglieri più il presidente contro 26 all'opposizione (divisi tra centrodestra e M5s).

Al momento non tutti i seggi hanno completato lo scrutinio - mancano circa un migliaio di voti secondo fonti della regione - e lo scenario politico potrebbe ancora cambiare. Per un complicato calcoto proporzionale, ballano pochi voti tra due liste dell'opposizione: se la lista del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, aumenterà il distacco dall'ultima del centro destra ('Energie per l'Italià), accadrà che il sindaco di Amarice avrà diritto a due seggi mentre Stefano Parisi, prenderà il suo seggio da Noi con l'Italia.

Al momento, però, si può comunque tracciare una prima composizione di come dovrebbe essere il nuovo Consiglio regionale del presidente riconfermato: Pd 18 consiglieri, Lista Zingaretti 3, LeU 1, +Europa 1 e Centro Sociale 1; M5s 10; FI 6, Lega 4, FdI 3 Noi con l'Italia 1 e Energie per l'Italia 1; Pirozzi.