Renzi apre a Pisapia. Ma chiude le porte a D'Alema

Ammaccato per il fallimento dell'accordo sulla riforma elettorale, il segretario del Pd torna a mostrare i musocli. O almeno ci prova. "Era doveroso provarci - dice Matteo Renzi in un'intervista al Corriere - ma adesso la partita è chiusa. Abbiamo un orizzonte di quasi un anno prima del voto. Lavoriamo per l’Italia". L’ex premier apre anche a un’alleanza con Pisapia. "Alla Camera il premio al 40% consente di tentare l’operazione maggioritaria, anche se non è facile. Con le forze alla sinistra del Pd siamo alleati in molti comuni dove ora si vota. Pisapia ha fatto per cinque anni il sindaco di Milano con il contributo fondamentale del Pd. Noi ci siamo, vediamo che farà lui". Niente da fare, invece, con D’Alema? "E' uscito dal Pd contro di me, non credo adesso voglia fare coalizione".

Ma lche cosa ne sarà, a questo punto, della riforma elettorale? "Se la legge che ha in teoria il consenso dell’80% dei parlamentari va sotto al primo passaggio a scrutinio segreto". E comunque "se si fa, deve avere il consenso dei 5 Stelle e di Forza Italia. E poi una legge c’è: quella uscita dalla sentenza della Consulta. Tutti sanno che il modello tedesco non era il nostro; ma sarebbe stato positivo per il Paese avere regole condivise". Renzi tiene a sottolineare che a questo punto "la scommessa è fare una buona legge di bilancio per consolidare la ripresa. Abbiamo poco meno di un anno di tempo: dobbiamo impiegarlo senza perdere neanche un minuto per stare fuori dal chiacchiericcio della politica politicante e dentro ai problemi reali".

Quando gli chiedono se nei suoi piani ci sia un futuro governo con il Cavaliere, Renzi mette le mani avanti: "Berlusconi si è speso moltissimo contro di me e contro il referendum dopo aver contribuito a scrivere la riforma e averla votata nelle prime letture. Il governo con Berlusconi l’ha fatto Enrico Letta, non io".

Pisapia: Renzi faccia le primarie

Il leader e fondatore di Campo progressista, Giuliano Pisapia, intervenuto ieri alla festa di Radio Popolare, a Milano, apre all'alleanza col Pd, ma chiede a Renzi di fare le primarie: "Se vuole davvero una coalizione, Matteo Renzi faccia le primarie di centrosinistra poi vediamo chi le vince".