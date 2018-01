Renzi: "Boschi candidata in più posti come gli altri ministri"

La candidatura di Maria Elena Boschi aveva creato tensioni tra la maggioranza del Partito Democratico e la minoranza di Orlando. E a chiarire la questione, intervistato a Otto e mezzo, su La7, ci pensa ora il segretario Matteo Renzi.

"Il sottosegretario Boschi si candiderà in più di un posto, come tutti gli altri", spiega l'ex premier alla trasmissione, aggiungendo che lui stesso si candiderà "in Lombardia e Campania, lo stesso faranno gli altri".

"Mi accuseranno comunque di aver scelto fedelissimi - accusa Renzi -: mi hanno accusato di tutto, anche dei sacchetti di plastica. Ma valutiamo i nomi del Pd: si candideranno Gentiloni, Padoan, persone in prima linea nella lotta alla criminalità, chi si batte a favore dei vaccini".

Dal segretario anche una stoccata al Liberi e uguali di Piero Grasso. L'abolizione delle tasse universitarie, accusa, sarebbe "un favore ai ricchi e ai fuori-corso. Una norma scritta da Grasso ma pensata per Di Maio". Ma la replica è immediata: "Abolire le tasse universitarie significa promuovere la giustizia sociale. Lo student act del Pd non risolve. Abbiamo il 26% di laureati nella fascia dei cittadini tra i 30 e i 34 anni, la media europea è del 40%".