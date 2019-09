Renzi esulta sui social: "Bloccare Salvini era una dovere. Missione compiuta"

"Bloccare i 'pieni poteri' a Salvini era un dovere civile. Missione compiuta". Matteo Renzi torna all'attacco dell'ex ministro dell'Interno su twitter proprio mentre si vota alla Camera la fiducia al nuovo governo. Il senatore dem dà la sua benedizione alla nuova formazione giallo-rossa condannando ancora una volta e con il solito ritornello il leader del Carroccio. "Si vota la fiducia al nuovo Governo. A chi ha dubbi ricordo l'alternativa: aumento Iva, Italia isolata in Ue, odio verbale via social e nelle piazze/spiagge, spread, opacità russe, saluti romani", aggiunge.

Renzi, secondo quanto riportato, ha intenzione di presentare a ottobre alla Leopolda un nuovo progetto. Il dem punterebbe a creare un suo gruppo alla Camera con una trentina di deputati, tra cui anche Maria Elena Boschi. il suo obiettivo è quello di rafforzare il nuovo governo, spingendo sull'acceleratore delle riforme.

Intanto a piazza Montecitorio migliaia di persone stanno manifestando contro il nascente Conte bis. "Noi dittatori? Mi pare che siamo gli unici che volevano dare la parola al popolo, forse i dittatori sono quelli chiusi dentro al palazzo, quelli in Aula", ha detto il Matteo Salvini, presente anche lui alla protesta organizzata da Fratelli D'Italia. La leader di Fdi, Giorgia Meloni, era stata infatti la prima a invocare la piazza per protestare contro il "governo dell'inciucio", e qualche giorno fa si è unito anche il leader della Lega. "Ci sono due piazze completamente piene oltre a questa, migliaia sono venuti qui a dire no a questo governo", questo il saluto della Meloni dal palco.