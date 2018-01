Renzi evoca lo spettro spread "Con flat tax torna Monti"

"Promettendo mari e monti arriva Mario Monti". Pur di arginare il centrodestra e attaccare Silvio Berlusconi, Matteo Renzi ora arriva a evocare lo spettro spread che nel 2011 aveva destituito il Cavaliere da Palazzo Chigi.

"Per quanto riguarda l'aspetto anche economico la nostra è una strategia azzardata, perché partire da risultati non evoca magie", dice il segretario Pd a Radio Anch'io su Radio1, "La flat tax del 15%, come dice Brunetta,vale 95 miliardi di euro, dove li troviamo 'sti soldi? Non abbiamo effetti speciali: noi diciamo che dobbiamo continuare ad abbassare la tasse, la direzione del Paese non la salvaguardi così, altrimenti torna lo spread". E smentisce anche l'ipotesi di larghe intese accettando il programma economico del centrodestra: "Ma per piacere", risponde secco, "Berlusconi intanto si metta d'accordo con Salvini su qual è il programma. E mi verrebbe da dire si metta d'accordo anche con se stesso e con Forza Italia. Non ho nulla contro Berlusconi sul piano personale, ma sul piano economico e valoriale noi siamo un'altra cosa".

Renzi attacca anche il Movimento Cinque Stelle e Luigi di Maio che "sull'Europa cambia idea ogni giorno": "Ora sono contento che ha finalmente capito l'importanza dello stare in Europa, e questo è un passo in avanti", dice l'ex premier, "Lui però ha detto che mai come ora l'asse franco-tedesco è forte, invece è vero il contrario ".

L'ex premier minimizza le presunte fratture interne al Partito democratico: " Se qualcuno pensa ci siano dei problemi interni al Pd ha sbagliato la lettura dei giornali, oggi come Pd non abbiamo divisioni interne ", assicura, " Il campo delle divisioni interne oggi è saldamente presidiato dagli scontri nella Lega tra Salvini e Maroni o nel centrodestra dove non vanno d'accordo su nulla. Per una volta non c'è nessuna divisione né tra me e Gentiloni né tra me e altri ".