Renzi dopo il flop al referendum: "Ho pensato all'addio, ora cambio il Pd"

La sconfitta al referendum "brucia, eccome se brucia" . Tanto che il vero dubbio è stato se continuare o lasciare. "Ma poi uno ritrova la voglia di ripartire" . Nell'intervista rilasciata al direttore di Repubblica, Ezio Mauro, Matteo Renzi lo mette in chiaro subito. Non ci sarà alcun passo indietro. Altro che addio alla politica. L'ex premier resta e tira dritto. Eppure, durante la campagna elettorale in vista del referendum sulle riforme costituzionali, lo aveva ripetuto fino allo sfinimento. "In caso di vittoria del No - aveva detto - non c'è ragione perché io continui a fare il politico" . Ora, dopo la batosta del 4 dicembre, si rimangia tutto e trama per tornare al governo.

È la prima intervista che rilascia dopo l'amara sconfitta al referendum. Sulle riforme costituzionali Renzi ci aveva scommesso tutto. Insieme al Jobs Act, che sinistra radicale e sindacati ora vorrebbero abbattare, il ddl Boschi era sicuramento la riforma più importante del passato governo. Si è frantumata contro il "no" degli italiani. Il risultato della consultazione referendaria del mese scorso è stato netto. Tanto che a Renzi non è restato altro che dimettersi. "Nei primi giorni" dopo la sconfitta, racconta lui stesso a Mauro, era tentato di uscire dalla politica. "Ma poi ho pensato che solo il vigliacco scappa nei momenti di difficoltà" . E ora è pronto a ributtarsi nella mischia. Per il momento le elezioni non sono all'ordine del giornio. E a lui importa prima "cambiare" e ristrutturare il Pd.