Renzi gufa: "Durata governo M5s-Pd dipende dalla squadra"

Il governo dell'inciucio M5s-Pd non è ancora partito e già uno dei suoi grandi fautori, Matteo Renzi, mette già le mani avanti, piantando qualche paletto. L'ex segretario, con un'inaspettata quanto clamorosa giravolta, è stato il fautore dell'alleanza tra pentastellati e dem e già da ora fa sentire il peso del suo ruolo, mettendo in guardia Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio.

Il senatore del Partito Democratico, infatti, intervistato dal Messaggero, dice chiaro e tondo che la durata dell'esecutivo giallorosso dipenderà dalla scelta qualitativa degli interpreti, ovvero dei ministri: "A mio giudizio la legislatura arriverà al 2023. Lo prevede l'ordinaria gestione della cosa pubblica: le legislature durano cinque anni. E negli ultimi 23 anni, solo una legislatura si è interrotta prima dei 5 anni canonici: con Prodi e Bertinotti nel 2006-2008. Per il resto è sempre durata 5 anni. Accadrà così anche stavolta" . Però c'è un però: "Che ci arrivi questo Governo dipenderà dalla qualità dei ministri che saranno scelti. Mi auguro che il premier voglia scegliere i migliori, mettendo in sicurezza soprattutto i dicasteri più delicati, a cominciare da Viminale e Tesoro. Salvini aizzerà le piazze contro il Governo e al Viminale ci vogliono nervi saldi e un ministro degno di questo nome" .