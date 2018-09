Renzi rientra dalla Cina e va (ancora) all’attacco: "Governo di demagoghi"

"Rientro da alcune conferenze in Cina (Shanghai, Macao, HK). Il mondo parla di intelligenza artificiale e BigData, noi di chiusure domenicali e vaccini. Governano con la demagogia e con la paura ma all’Italia serve #altro" . Matteo Renzi appena rimesso piede sul suolo italiano, dopo gli impegni in Oriente, non perde tempo e digita l’attacco a Lega e Movimento 5 Stelle, a Matteo Salvini e a Luigi Di Maio.

L’ex premier e segretario del Partito Democratico ha scelto ancora una volta i suoi profili social, su Facebook e Twitter, per lanciare una nuova offensiva al governo giallo-verde. E non risparmia neppure una frecciatina – l’ennesima – ai suoi compagn dem.

Su Facebook, infatti, si legge anche: "È impressionante la distanza tra la velocità del cambiamento in alcune parti del mondo e le assurde polemiche della politica italiana, sia del governo che interne al Pd". E aggiunge: "Il mondo fuori corre, l’Italia si sta fermando. Il mondo parla di intelligenza artificiale, l’Italia di chiusure domenicali. Il mondo fa i conti con la rivoluzione dei BigData, l’Italia mette in discussione l’obbligo di fare i vaccini" .

Infine, Renzi chiosa in plurale maiestatis: "Dobbiamo rispondere all’immobilismo cui l’Italia è costretta da Salvini e Di Maio. Bisogna reagire e bisogna farlo a viso aperto".