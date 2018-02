Il retroscena su Di Maio: "È disposto a governare con Pd e centrodestra"

Luigi Di Maio scopre le carte. Ma solo davanti a un gruppo di investitori che ha incotrato a Londra. Secondo l'account Twitter Forex Promotion e fonti Reuters, infatti, il capo politico del Movimento Cinque Stelle si sarebbe detto disponibile a governare insieme a Forza Italia, Lega e Partito Democratico nel caso non ci sia un vincitore chiaro dopo lo spoglio delle elezioni politiche del 4 marzo.

" Di Maio ha detto ripetutamente che se non avrà seggi sufficienti per governare da solo, vede la probabilità di un governo sostenuto da tutti i principali partiti, inclusi i 5 stelle ", ha detto la fonte - come riporta Repubblica - " Ha detto che, se le elezioni porteranno ad uno stallo politico, prevede una maggioranza di governo a quattro costituita da M5s, Pd, Forza Italia e Lega ".