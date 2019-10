La richiesta del ministro turco: "Fateci entrare nell'Unione europea"

Il ministro degli Esteri della Turchia rivela le prossime mosse, ipotizza i possibili scenari ed esprime disappunto sulla posizione dell'Italia. Gli obiettivi della missione "Fonte di Pace" restano quelli di " eliminare la minaccia terroristica del Pyd/Ypg contro la sicurezza nazionale della Turchia, consolidare l’integrità e unità territoriale della Siria " ma anche di " liberare la popolazione locale dall’oppressione dei terroristi dell’Ypg, spianare la strada al ritorno volontario e sicuro dei profughi siriani che si trovano oggi in Turchia ". Per la conclusione delle operazioni bisognerà attendere che " tutti i terroristi saranno spazzati via dalla regione, la sicurezza delle nostre frontiere sarà assicurata e i siriani locali saranno stati liberati dalla tirannia dell’Ypg e dalla minaccia di Daesh (Isis) ".

Stop alle armi

Intervistato da Il Messaggero, Mevlut Cavusoglu è uscito allo scoperto relativamente al vociferato stop alle forniture di armi, affermando che indipendentemente da questa possibilità " non ci impediranno di esercitare il nostro diritto all’autodifesa ". Una forte delusione è arrivata dopo l'imposizione di sanzioni da parte del Tesoro Usa: " Ci aspettiamo che vengano tolte al più presto, in coerenza con la dichiarazione congiunta del 17 ottobre ad Ankara ".

Allarme profughi

Come ribadito da Erdogan a Trump, la Turchia terrà " in custodia gli elementi di Daesh e i loro familiari nelle aree liberate ", e sarà pronta poi " a lavorare con i Paesi d’origine e le organizzazioni internazionali per il reinserimento di mogli e figli non coinvolti nei crimini ". Il ministro ha sottolineato come uno degli obiettivi di Fonte di Pace sia quello di " facilitare i ritorni sicuri e volontari dei rifugiati nelle loro case, o in altri luoghi a loro scelta in Siria, in base al diritto internazionale e in stretto coordinamento con le principali agenzie dell’Onu ". Sarà necessario " il sostegno dell'Ue e dell'Italia " poiché " non forzeremo nessuno a rientrare ".

Turchia nell'Ue

Cavusoglu infine ha parlato anche dell'ingresso della Turchia nell'Unione europea, che resta " una priorità strategica e un’aspirazione largamente condivisa dal popolo turco ". Invece di farla allontanare dall'Occidente, ci si aspetta che alcuni Paesi dell'Ue smettano " di far prevalere problemi bilaterali e nazionalismi ".