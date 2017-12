Rifiuti, lite a distanza tra la Raggi e Pizzarotti: "Le cose le dico in faccia"

Botta e risposta a distanza tra Virginia Raggi e Federico Pizzarotti, rispettiamente sindaco di Roma e di Parma.

La grillina ha risposto infastidita a Pizzarotti che, il giorno prima, aveva commentato la richiesta della Regione Lazio di smaltire 350 tonnellate al giorno di rifiuti indifferenziati negli inceneritori dell'Emilia Romagna.

"Chi è più inefficiente chiede sostegno a chi è efficiente, ma questo è un alibi che non deve diventare un fatto sistematico. Avrei gradito una telefonata del Sindaco Raggi, ma sappiamo bene che i rapporti umani e le telefonate non sono nelle corde di molti esponenti del movimento", aveva tuonato in un post su Facebook Pizzarotti.

Ma la risposta della Raggi non si è fatta attendere molto. "Come sapete bene, gli accordi in tema di rifiuti sono tra Regioni...Poi se ho qualcosa da dire io generalmente la dico in faccia, non tramite giornali. Sono abituata così".