Rimini, candidata del M5S si complimenta con se stessa su Facebook

Sta diventando virale sui social network la gaffe fatta dalla candidata riminese del Movimento 5 Stelle al Senato.

Sul proprio profilo Facebook, la pentastellata Carla Franchini condivide tre foto e scrive: " #RiminiCapitaleTurismo #RiprendiamociIlPrimato Stavo girando un video. Loro hanno avuto la stessa idea! Mi hanno chiesto intervista. Ho declinato. Dicendo che, in quanto candidata al Senato, non sarebbe stato corretto nei confronti dei miei competitor. E poi gli ho scattato una foto! ".