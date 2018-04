Rincasa ubriaco e picchia la figlia di quindici mesi: due costole rotte

Ha visto il papà trasformarsi in una belva. Quell'uomo, solitamente affettuoso e rassicurante, all'improvviso l'ha afferrata, l'ha scossa e l'ha presa a schiaffi con violenza, senza un perché. E a quindici mesi capire i motivi di un gesto così folle è difficile.

Si è sfiorata la tragedia a Firenze, dove un albanese di quarantotto anni ieri ha picchiato con violenza la sua figlioletta, annebbiato dall'alcol. È accaduto in via Pier Capponi, dove sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile, che hanno portato via il genitore in manette. La piccola, invece, è finita in ospedale con serie fratture e lesioni.

L'uomo era rientrato in casa completamente ubriaco e ha scagliato la sua rabbia contro la piccolina. È stata la zia della bimba a dare l'allarme e a chiamare il 112 dopo aver ricevuto una telefonata dalla sorella, che le chiedeva di andare a casa sua, preoccupata per la sorte della figlia. Le aveva spiegato che poco prima aveva sentito il marito al telefono. Era nervoso, alterato.

Quando la donna ha aperto la porta dell'appartamento, che si trova in un palazzo del centro storico, si è resa subito conto di quanto era accaduto e ha chiamato il 118.

La bambina è stata trasportata all'ospedale pediatrico Meyer, dove è stata sottoposta a una tac e ad ulteriori accertamenti. I sanitari le hanno riscontrato la frattura di due costole e la lesione della cuffia di un timpano.

Il padre, invece, dipendente di una cooperativa di facchini è stato arrestato dai carabinieri che adesso indagano per fare piena luce sulla vicenda. Al momento del fermo lo straniero è scoppiato a piangere: «Chiedo scusa, non so nemmeno perché me la sono presa con lei».

Ha poi raccontato di aver litigato con la moglie mercoledì sera e ieri mattina, prima di andare al lavoro, di aver bevuto cinque o sei bicchieri di Sambuca. Al rientro a casa era totalmente ubriaco è, mentre la moglie che fa la domestica era al lavoro, si è scagliato con violenza contro la bimba.