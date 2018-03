Roccapalumba, il paese dove non vota nessuno

A Roccapalumba, in provincia di Palermo, c’è uno dei più alti tassi di astensione al voto. Lo certifica la Regione Sicilia che nel report delle affluenze alle ultime regionali dello scorso novembre ha registrato un calo vertiginoso delle presenze alle urne. A votare sono soprattutto i residenti all’estero che sono iscritti all’Aire, l’anagrafe italiani residenti all’estero e a Roccapalumba c’è un altissimo tasso di persone che ha lasciato il paese per cercare fortuna altrove. Scorporando il dato: su 3337 cittadini aventi diritto al voto, 1292 fanno parte dell’Aire. Se consideriamo il numero delle persone che si reca a votare fisicamente alle urne il dato crolla arrivando a 1 votante ogni 10 abitanti, con un percentuale che arriva al 3,5%

Ma c’è chi dà una lettura diversa ai numeri spiegando come il fenomeno dell’astensionismo sia diffuso a causa del disamore per la politica. Un dato che per il paese è tutto da interpretare.

A Roccapalumba un giovane su due è costretto a lasciare il paese per sempre a causa della mancanza di lavoro. Il resto preferisce spostarsi nelle città più grandi dell'isola. Secondo il rapporto italiani nel mondo della Fondazione Migrantes, nel 2014 hanno lasciato la Sicilia per l’estero 8.765 persone, ovvero le dimensioni di un piccolo comune. I siciliani iscritti all’Aire sono in tutto 713.483, la popolazione di una città come Palermo, significa che ogni sette siciliani ce n’è uno che risiede all’estero. Roccapalumba è uno dei paesi, dove in proporzione, c'è il più alto tasso di residenti all'estero.

Per le votazioni di domenica è tutto pronto. A votare a Roccapalumba saranno 3348 cittadini, ma quanti si recheranno fisicamente alle urne questo non si sa. I residenti all’estero hanno già ricevuto a casa la scheda elettorale. Sono loro quelli che - secondo le statistiche - alzeranno la media degli elettori votanti.

(Ha collaborato Christian Pravatà)