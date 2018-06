Roma, aggredita la Biancofiore Volevano portarle via il cane

Ancora una aggressione per Michaela Biancofiore. La deputata di Forza Italia sarebbe stata accerchiata da tre persone a Roma, nella centralissima via Vittorio Veneto. A quanto pare i tre aggressori avrebbero avuto un obiettivo chiaro: portarle via il suo carlino, Puggy. Ma la parlamentare di Forza Italia ha reagito mettendo in fuga i tre malviventi che hanno mollato la presa dandosi alla fuga. Soilo qualche mese fa sempre a Roma la Biancofiore ha dovuto fare i conti con un sudanese che ha tentato di aggredirla.

Era stata lei stessa araccontare l'episodio: "Purtroppo ieri sera – riferisce Biancofiore – in pieno centro, sono stata vittima di un tentativo (fallito) di rapina da parte di un ragazzo 23enne sudanese. La fortuna ha voluto che quei due carabinieri passassero in quel preciso momento, arrestando il giovane. Il loro intervento si è rivelato prezioso per la tutela della mia persona, assicurando l’ennesimo delinquente alla giustizia", aveva raccontato la Biancofiore. Anche questa volta a quanto pare l'aggressione ha avuto un finale senza gravi conseguenze per la deputata.