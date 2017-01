Roma, Raggi annulla nomina fratello Marra

L’affaire Marra continua a tenere banco in Campidoglio: la sindaca di Roma Virginia Raggi - a quanto si apprende - ha annullato in autotutela la nomina di Renato Marra alla direzione Turismo fatta nell’ambito della macrostruttura comunale varata dal fratello, Raffaele, dirigente del Personale arrestato con l’accusa di corruzione. Renato Marra è un dirigente della Polizia Municipale e la sua nomina alla Direzione Turismo ha comportato un aumento del suo compenso annuale. La nomina è stata già oggetto di una delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che, dopo un ricorso del sindacato dei dirigenti Direr, ha valutato il provvedimento come "configurabile in conflitto di interessi".



Intanto resta in carcere Raffaele Marra, l’ex braccio destro del sindaco Virginia Raggi, arrestato il 16 dicembre scorso per corruzione in concorso con l’imprenditore Sergio Scarpellini. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma respingendo l’istanza con la quale l’avvocato Francesco Scacchi, difensore del dirigente comunale, chiedeva la libertà o, in subordine, la concessione degli arresti domiciliari.