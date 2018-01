Roma cancella chi firmò il Manifesto della razza

C'erano i nomi di dieci scienziati in calce al Manifesto della razza del 1938. Nomi che ora il sindaco di Roma, Virginia Raggi, promette di cancellare dalla toponomastica della Capitale, in un'intervista a Pietro Suber per il documentario 1938.

" Abbiamo già avviato le procedure e le verifiche per far sì di rinominare tutte quelle strade e piazze della Capitale che sono state intitolate a coloro che sottoscrissero il Manifesto della razza ", dice il primo cittadino nel documentario, convinta della necessità di cancellare la memoria di chi sottoscrisse la carta che portò all'esclusione e alla deportazione degli ebrei italiani.