Roma, vigili sgridano (per sbaglio) la sindaca: "Raggi segua le regole"

Chi ha pubblicato i tweet di rimprovero, rivolti alla sindaca Virginia Raggi, dall'account della Polizia Roma Capitale ha evidentemente commesso un errore.

"Si attenga alle regole per l'uso di questo canale". E ancora: "Virginia Raggi è invitata a rimuovere il tweet con foto targhe in vista". I rimproveri, su Twitter, arrivano dall'account ufficiale della Polizia Locale di Roma Capitale che cita direttamente la sindaca romana del Movimento 5 stelle. I tweet sono stati rimossi quasi subito ma in pochi minuti hanno fatto il giro dei social.

Le scuse

A confermare che si è trattato di un errore, arrivano le scuse: "A causa di un disguido tecnico, per errore sono stati inviati due tweet alla Sindaca @virginiaraggi ci scusiamo per l’accaduto". Nei commenti, inoltre, si capisce a chi erano indirizzati i rimproveri: "Per chiarimento le risposte erano rivolte a @_romaxroma_ che pubblica su questo canale foto con targhe e volti".