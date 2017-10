Il papà di Dibba in piazza. Ed è rissa con l'ex generale

Il padre di Di Battista scende in piazza contro il Rosatellum bis e viene aggredito dal generale Pappalardo.

Vittorio Di Battista, padre del parlamentare grillino Alessandro, ha raggiunto gli esponenti del Movimento 5 Stelle in piazza Montecitorio per protestare contro la legge elettorale. E mentre alla Camera si vota il Rosatellum, fuori le stanze della politica monta la protesta grillina. Anche il padre di De Battista, tempo fa al centro delle polemiche per aver dichiarato di essere fascista, si unisce ai cittadini. Ma viene aggredito.

Come mostrano le immagini, Di Battista senior si mescola tra i manifestanti ma viene notato dal generale Antonio Pappalardo, carabiniere in pensione più visto in prima linea contro "i cialtroni abusivi che occupano le istituzioni" e leader del Movimento Liberazione Italia. Tra i due si è quasi sfiorata una rissa. Solo l'intervento immediato della polizia in borghese ha permesso che non accadesse qualcosa di grave.