Rosato e il futuro di Renzi "Non sarà alle primarie"

Alla fine tocca al capogruppo dem alla Camera, Ettore Rosato fare chiarezza sul futuro di Matteo Renzi. Ospite a Omnibus su La7, Rosato ha affermato che "Renzi non parteciperà alle prossime primarie del partito". E sull'ipotesi Calenda candidato alle primarie afferma: "Lui? Si è appena iscritto...".



Insomma dalle parole del capogruppo Dem emerge a tratti il futuro del segretario dimissionario che a quanto pare non prenderà parte alla sfida delle primarie. Poi, sempre Rosato, ha aggiunto: "Lo ha detto - ha aggiunto - quando ha detto 'mi dimetto, facciamo il congresso'. Altrimenti avrebbe detto 'mi dimetto e mi candido al congresso". Ma il capogruppo Pd a Montecitorio ha anche parlato delle ipotesi per la formazione di un nuovo governo. Su M5s e Lega afferma: "Loro e la Lega dicono le stesse cose. Si parlino e si presentino alle consultazioni con una proposta. Insieme hanno i numeri per governare", insiste Rosato. "La legge elettorale ha fatto una fotografia di un Paese diviso in tre, che ha rifiutato di abolire una Camera e in cui la Corte costituzionale ha bocciato premio e ballottaggio. Sono sempre ben accette migliori idee, ma il problema non è la legge elettorale. Non ci sarà nessuno scontro in direzione".