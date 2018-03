Rosato a Porta a Porta: "Se il Pd a meno del 23% passa all'opposizione"

Il Pd all'opposizione. La diagnosi è lapidaria, l'autore di quelli più che autorevoli: il padre dell'attuale legge elettorale Ettore Rosato.

Il senatore dem, fra i big del partito di Renzi, ha commentato così a caldo i primi exit poll che vedono i consensi per il partito di Largo del Nazareno compresi in una forchetta di consensi che va dal 20 al 23%.

"Se risultato dovesse confermarsi, sarebbe un risultato negativo e noi passeremmo all'opposizione", ha detto Rosato parlando dagli studi di Porta a Porta di Bruno Vespa in prima serata su RaiUno.

Secondo i primi dati diffusi dall'Istituto di rilevazione Tecnè per Mediaset il Partito Democratico otterrebbe alla Camera invece una percentuale di consensi che oscilla fra il 17,5% e il 21,5%. Al Senato invece i dem si attesterebbero fra il 18% e il 22%. In ogni caso una vera e propria debacle. Per il momento il segretario piddì Matteo Renzi segue lo spoglio al quartier generale del partito alla sede di largo del Nazareno.